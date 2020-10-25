Юноша и девушка умерли от удара током на крыше вагона в Татищеве

Тела нашли на крыше вагона. Фото соцсетей

Днем 25 октября в Татищеве Саратовской области погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД на транспорте, трагедия случилась на станции.

Тела юноши и девушки были обнаружены на крыше товарного вагона. Предварительная версия — гибель от разряда электричества при соприкосновении с контактной сетью.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.