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Юноша и девушка умерли от удара током на крыше вагона в Татищеве

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тела нашли на крыше вагона. Фото соцсетей

Тела нашли на крыше вагона. Фото соцсетей

Днем 25 октября в Татищеве Саратовской области погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД на транспорте, трагедия случилась на станции.

Тела юноши и девушки были обнаружены на крыше товарного вагона. Предварительная версия — гибель от разряда электричества при соприкосновении с контактной сетью.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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