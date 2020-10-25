Житель Саратова два дня подряд брал кредиты и отдавал деньги мошенникам

Мужчина влез в кредиты ради мошенника Фото: Екатерина Семенова

В Октябрьском районе Саратовской области мужчина лишился крупной суммы денег из-за мошенника.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД по городу, жертвой стал 41-летний житель октябрьского района.

Мужчина пояснил, что он поверил якобы сотруднику банка, который по телефону предупредил о неких подозрительных действиях с его средствами. Чтобы отменить операции, мужчине предложили оформить кредит на миллион рублей и перечислить всю сумму на определенный счет.

Гражданин согласился, оформил кредит на 977 тыс. рублей и двумя частями перевел сумму через терминалы.

На следующее утро ему снова поступил звонок, и неизвестный предложил повторить операцию. Опять же — для сохранения собственных средств. Мужчина вновь отправился в банк и взял кредит на 875 тыс. рублей и снова их отправил мошенникам.

В общей сложности он перевел более 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Саратова напоминает, что нельзя доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков и предлагают защитить сбережения. Обо всех случаях необходимо сообщать в полицию немедленно.

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