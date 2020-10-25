Жители «Звезды» требуют от властей поликлинику, парк, детсад

Жители микрорайона «Звезда» в Саратове просят власти обеспечить нормальную социальную инфраструктуру.

Как написали представители общественного совета микрорайона на своей странице в Instagram, такая практика сложилась за много лет — когда микрорайоны сдавали с грубыми нарушениями.

Для комфортной жизни горожанам требуется:

- еще один корпус детсада на 160 мест, а также проверка уже построенного, так как, по мнению жителей, он возведен с нарушениями;

- дорога через микрорайон, которая еще только планируется, не должна проходить вплотную к домам;

- парк вокруг микрорайона;

- отдельная поликлиника;

- зоны парковки с учетом числа жителей;

- автономная котельная;

- универсальная спортплощадка;

- почтовое отделение.

Общественники напоминают, что проблема отсутствия социальной инфраструктуры — это беда не только «Звезды», но многих других новых микрорайонов Саратова и Энгельса.

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