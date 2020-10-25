Жители «Звезды» требуют от властей поликлинику, парк, детсад

Жители микрорайона «Звезда» в Саратове просят власти обеспечить нормальную социальную инфраструктуру.
Как написали представители общественного совета микрорайона на своей странице в Instagram, такая практика сложилась за много лет — когда микрорайоны сдавали с грубыми нарушениями.
Для комфортной жизни горожанам требуется:
- еще один корпус детсада на 160 мест, а также проверка уже построенного, так как, по мнению жителей, он возведен с нарушениями;
- дорога через микрорайон, которая еще только планируется, не должна проходить вплотную к домам;
- парк вокруг микрорайона;
- отдельная поликлиника;
- зоны парковки с учетом числа жителей;
- автономная котельная;
- универсальная спортплощадка;
- почтовое отделение.
Общественники напоминают, что проблема отсутствия социальной инфраструктуры — это беда не только «Звезды», но многих других новых микрорайонов Саратова и Энгельса.
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