Мартышка Чита вернулась домой после прогулки по Балакову

Чита вернулась к хозяйке

Жительница Балакова Яна Купина опубликовала обращение к местным жителям, которые заинтересовались судьбой мартышки .

Женщина представилась владелицей обезьянки по имени Чита и рассказала, что с той все в порядке.

Напомним, накануне горожане заметили животное у дома №44 по набережной Леонова. Она лазила по стене дома и конструкциям, привлекая внимание жильцов.

Яна Купина рассказала, что животное живет у нее в частном доме неподалеку от места, где ее заметили. Во время пребывания в уличном вольере Чита сумела открыть дверцу и выбралась на свободу, пока хозяйка отвлеклась. Однако вскоре она вернулась домов, нагулявшись и сейчас чувствует себя хорошо.

Женщина поблагодарила всех жителей Балакова, кто переживал за обезьянку и принесла извинения. По ее словам, Чита уже совершала побеги и, возможно, это повторится, потому что совсем запереть ее было бы жестоко. Тем не менее, Чита не опасна для людей, заверила Яна Купина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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