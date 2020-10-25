В Саратове ночью столкнулись два «КамАЗа»

Два грузовика столкнулись на улице Панфилова. Фото ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова ночью столкнулись два автомобиля «КамАЗ».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Панфилова.
ДТП случилось в 04:20 напротив дома №25.
Один из водителей, 29-летний мужчина был госпитализирован.
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