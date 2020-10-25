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В Саратове ночью столкнулись два «КамАЗа»

Грузовики не поделили улицу Панфилова
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Два грузовика столкнулись на улице Панфилова. Фото ГИБДД по Саратову

Два грузовика столкнулись на улице Панфилова. Фото ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова ночью столкнулись два автомобиля «КамАЗ».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Панфилова.

ДТП случилось в 04:20 напротив дома №25.

Один из водителей, 29-летний мужчина был госпитализирован.

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