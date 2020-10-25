Синоптики обещают саратовцам дождь и прохладу

В Саратове ожидается дождливый день
Фото: Екатерина Семенова
Сегодня, 25 октября, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.
Побаловать себя прогулками на свежем воздухе вряд ли получится, потому что местами по региону пройдет сильный дождь. К непогоде добавится еще и северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с.
Да и теплым воскресенье не назовешь, всего +10…+15 градусов.
Утром ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров.
В 2019 году в этот день было тоже прохладно и облачно, но хотя бы не ожидалось дождей.
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