Синоптики обещают саратовцам дождь и прохладу

В Саратове ожидается дождливый день Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 25 октября, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.

Побаловать себя прогулками на свежем воздухе вряд ли получится, потому что местами по региону пройдет сильный дождь. К непогоде добавится еще и северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с.

Да и теплым воскресенье не назовешь, всего +10…+15 градусов.

Утром ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров.

В 2019 году в этот день было тоже прохладно и облачно, но хотя бы не ожидалось дождей.

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