«Кристалл» уступил «Чебоксарам»

Сегодня, 24 октября, в Саратове прошла игра «Кристалла» и «Чебоксар».
Гости поля вели с самого начала, отыграться у хозяев так и не получилось.
Игра закончилась со счетом 7:5.
Напомним, что вчерашняя встреча этих же команд завершилась обратным результатом, саратовцы оставили позади чебоксарцев со счетом 5:2.
Следующая игра «Кристалла» пройдет 31 октября, с «Юниором» из Кургана.
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