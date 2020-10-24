«Кристалл» уступил «Чебоксарам»

Сегодня, 24 октября, в Саратове прошла игра «Кристалла» и «Чебоксар».

Гости поля вели с самого начала, отыграться у хозяев так и не получилось.

Игра закончилась со счетом 7:5.

Напомним, что вчерашняя встреча этих же команд завершилась обратным результатом, саратовцы оставили позади чебоксарцев со счетом 5:2.

Следующая игра «Кристалла» пройдет 31 октября, с «Юниором» из Кургана.

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