Заводской район и поселок Саратова до полуночи остался без воды

Сегодня, 24 октября, без воды остался ряд домов в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничения попал квадрат улиц Азина, Брянской, Брянского проезда, 1-го проезда Энергетиков. А также Акмолинские, Брянские, Санаторные проезды, Минская улица, поселок Князевка.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не завершат работы.

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