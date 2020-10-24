Валерий Радаев потребовал привлечь больше рабочих для строительства Дворца водных видов спорта

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Сегодня, 24 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал, как идет строительство Дворца водных видов спорта.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе главы региона.

Сейчас там монтируют стекло на фасаде, благоустраивают территорию, делают асфальт. Уже дали тепло в основное здание, сделан малый бассейн, его чашу испытают в начале ноября. В большом бассейне укладывают гидроизоляционный слой.

Глава региона подчеркнул, что слабое место на объекте — уличные работы, ведь многое зависит от погоды. Он потребовал привлечь дополнительно рабочих для укладки плитки. Нужно как можно быстрее пустить тепло на объект, перейти на постоянное электроснабжение, начать проверять систему вентиляции.

Вторым объектом проверки стала поликлиника в десятом микрорайоне. Там продолжают благоустраивать территорию, в ближайшие дни уложат второй слой асфальта. На следующей неделе планируют завершить работы на фасаде поликлиники, строители установят постоянное ограждение.

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