Во вторник лекарство от коронавируса поступит на саратовский аптечный склад

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил ОГУ «Саратовский аптечный склад», который снабжает наши больницы медикаментами.

Директор учреждения Елена Иванова рассказала, что перебоев с поставками нет, на следующей неделе во вторник поступает «Коронавир», приходит партия антибиотиков и других лекарств, используемых для лечения коронавируса.

Сформирован резерв медикаментов и средств защиты.

В понедельник Роман Бусаргин посетит логистический центр крупного дистрибьютора «Катрен», откуда поступают лекарства в аптеки региона.

Жители периодически жалуются на нехватку медикаментов, ситуация находится на ежедневном контроле.

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