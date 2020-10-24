Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во вторник лекарство от коронавируса поступит на саратовский аптечный склад

Прибудет партия антибиотиков
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил ОГУ «Саратовский аптечный склад», который снабжает наши больницы медикаментами.

Директор учреждения Елена Иванова рассказала, что перебоев с поставками нет, на следующей неделе во вторник поступает «Коронавир», приходит партия антибиотиков и других лекарств, используемых для лечения коронавируса.

Сформирован резерв медикаментов и средств защиты.

В понедельник Роман Бусаргин посетит логистический центр крупного дистрибьютора «Катрен», откуда поступают лекарства в аптеки региона.

Жители периодически жалуются на нехватку медикаментов, ситуация находится на ежедневном контроле.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.