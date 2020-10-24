Юноша оставил сельчанина под Саратовом без 36,5 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 49-летнего жителя Романовского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то снял с его банковской карты 36,5 тыс. рублей в период с 7 по 8 сентября.
По подозрению в преступлении задержали 22-летнего парня.
Он успел потратить средства и теперь ожидает решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
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