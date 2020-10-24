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Юноша оставил сельчанина под Саратовом без 36,5 тыс. рублей

Парень снял деньги с его банковской карты
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу у 49-летнего жителя Романовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то снял с его банковской карты 36,5 тыс. рублей в период с 7 по 8 сентября.

По подозрению в преступлении задержали 22-летнего парня.

Он успел потратить средства и теперь ожидает решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

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