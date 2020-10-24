Валерий Радаев раскритиковал строительство детсада в Юбилейном

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Сегодня, 24 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил строительство четырех детсадов по нацпроектам президента РФ.

Нареканий не вызвали работы на трехэтажном объекте, рассчитанном на 100 мест, который находится на Провиантской улице, микрорайоне «Авиатор», рассчитанном на 100 детей, детсаде на 40 мест, расположенном в пристройке к школе №66 в поселке Новосоколовогорский.

Глава региона потребовал привлечь больше рабочих к строительству сада «Жар-Птица» на 160 мест в поселке Юбилейный. Сейчас там заняты всего три человека, хотя нет отопления, не проведена чистовая уборка.

Он отметил, что учреждения можно будет вводить в эксплуатацию через неделю-полторы.

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