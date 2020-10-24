Николай Панков: Книги о героях-земляках должны быть в каждой библиотеке районов области

.
Житель Дергачевского района десять лет работал над книгой о Сталинградской битве, мужестве и героизме своих земляков.
Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.
- Самые дорогие подарки – всегда от моих земляков. Сегодня мои дергачевцы подарили уникальную книгу о Сталинградской битве. Она о мужестве и героизме воинов Красной Армии.
Ее написал Герой Труда России, народный учитель РФ Юрий Васильевич Лепехин. Уроженец земли дергачевской. Десять лет он работал над этой книгой, собирал по крупицам воспоминания, документы и факты. И сам он человек уникальной судьбы, учитель по призванию.
С большим удовольствием прочитаю эту книгу. Считаю, такие должны быть в каждой библиотеке, чтобы читатели больше знали о великом сражении на Волге. И о героизме наших земляков, – пишет Николай Панков.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.