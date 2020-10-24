Николай Панков: Книги о героях-земляках должны быть в каждой библиотеке районов области

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Житель Дергачевского района десять лет работал над книгой о Сталинградской битве, мужестве и героизме своих земляков.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Самые дорогие подарки – всегда от моих земляков. Сегодня мои дергачевцы подарили уникальную книгу о Сталинградской битве. Она о мужестве и героизме воинов Красной Армии.

Ее написал Герой Труда России, народный учитель РФ Юрий Васильевич Лепехин. Уроженец земли дергачевской. Десять лет он работал над этой книгой, собирал по крупицам воспоминания, документы и факты. И сам он человек уникальной судьбы, учитель по призванию.

С большим удовольствием прочитаю эту книгу. Считаю, такие должны быть в каждой библиотеке, чтобы читатели больше знали о великом сражении на Волге. И о героизме наших земляков, – пишет Николай Панков.

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