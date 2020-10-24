Двое взрослых и ребенок пострадали в столкновении иномарок в Саратове

Фото ГИБДД Саратова

Сегодня, 24 октября, по предварительным данным в 13:25 напротив дома №1 на Песчано-Уметском тракте в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, дорогу не поделили Mazda и Chevrolet.

В результате столкновения водитель второй иномарки и двое пассажиров из его авто, в том числе ребенок, госпитализированы.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

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