Двое взрослых и ребенок пострадали в столкновении иномарок в Саратове

Фото ГИБДД Саратова
Сегодня, 24 октября, по предварительным данным в 13:25 напротив дома №1 на Песчано-Уметском тракте в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, дорогу не поделили Mazda и Chevrolet.
В результате столкновения водитель второй иномарки и двое пассажиров из его авто, в том числе ребенок, госпитализированы.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
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