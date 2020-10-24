Восемь улиц в Саратове остались без воды

Сегодня, 24 октября, без воды остался ряд улиц в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения ориентировочно до 18:00 попала улица Лебедева-Кумача, 68/2, Электронная, 4 и 10Б, Огородная, 87Б, 89, 7-я Нагорная 22\28, 1-й Магнитный проезд, Пристанская на участке от Вольской до Чапаева.

До 20:00 придется подождать жителям Вольской улицы от Соколовой до Полярной, 1-й Садовой от Чапаева до Симбирской.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

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