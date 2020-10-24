Панков: Местные отделения играют большую роль в работе с жителями

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Президиум регионального политсовета «Единой России» удовлетворил заявление секретаря Энгельсского местного отделения партии Сергея Горевского о добровольном сложении полномочий. Заседание прошло сегодня, 24 октября, под председательством секретаря реготделения «Единой России», депутата Государственной Думы Николая Панкова. Согласно решению членов Президиума, исполнять обязанности секретаря Энгельсского местного отделения партии до проведения Конференции местного отделения «Единой России» будет Дмитрий Плеханов.

- Энгельсское местное отделение – одно из крупнейших в нашей области. Здесь сосредоточен большой пласт промышленных предприятий, много активных партийцев, которые участвуют в партпроектах и мероприятиях. Сергей Горевский принял решение сложить с себя полномочия секретаря местного отделения «Единой России», чтобы сосредоточиться на работе в городском Совете депутатов, больше взаимодействовать с жителями, решать волнующие их вопросы.

Отмечу, что Плеханов имеет большой опыт партийной и депутатской работы, у него хорошо налажен контакт с людьми. Местные отделения играют большую роль в работе с жителями, они помогают получать объективную информацию с мест и оперативно реагировать на нее. В свою очередь, ротация и обновление – нормальный процесс для политической организации, на старте нового избирательного цикла новому секретарю предстоит провести большую работу по подготовке к выборам и добиться еще большей продуктивности в работе местного отделения партии, чем это было при предыдущем руководителе, – подчеркнул Николай Панков.

Дмитрий Плеханов является членом партии «Единая Россия» с 2010 года. С 2011 года по настоящее время – депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области. Проживает в Энгельсе. Женат, воспитывает двоих детей.

Также на заседании Президиума был рассмотрен вопрос о смене секретаря Краснокутского местного отделения партии. Исполнять обязанности до проведения соответствующей Конференции будет Галина Ткачева.

- Считаю, исполняя обязанности секретаря Краснокутского местного отделения партии, Галина Ткачева сможет многое сделать для людей. Она много лет работает в районе, хорошо знает проблемы жителей и помогает их решать, привлекая активных и неравнодушных граждан. Очень важно уходить от формальности в работе, больше внимания уделять общественным инициативам. И реальными делами приносить пользу своему городу, селу, району, – отметил Николай Панков.

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