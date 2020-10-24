Мужчина украл сразу три велосипеда у жительницы Энгельса

Полиция раскрыла кражу у 41-летней жительницы Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 21:00 8 сентября до 5:45 9 сентября неизвестные открыли задвижку сарая, залезли внутрь и унесли три велосипеда.
Марка транспорта устанавливается, сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
На мужчину завели очередное уголовное дело.
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