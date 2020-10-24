Число заражений коронавирусом в Саратове не снижается второй день

В Саратовской области за сутки зарегистрирован 191 случай коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, с начала пандемии заразились 19 163 человека.
Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 116, как и вчера, 17 в Балаковском районе, 13 в Энгельсском.
Среди зараженных 111 человек контактные.
Старше 60 56 заболевших, не исполнилось и 14 девяти пациентам.
За сутки выздоровели 114 человек, а всего 12799.
Большая часть новых случаев заражения в Саратове, сразу 116 человек. Еще 18 приходится на Балаковский район, 13 — на Энгельсский.
Из числа зараженных 128 человек — контактные.
Также велико число заболевших детей — 16. Старше 60 лет заражены 59 человек.
За сутки выздоровел 121 пациент, всего — 12 685.
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