Александр Занорин и Алексей Чумаченко празднуют дни рождения

Сегодня, 24 октября, двое ректоров — СГУ им. Н.Г.Чернышевского и Саратовской консерватории имени Собинова отмечают дни рождения.
Алексею Чумаченко исполнилось 60 лет. Он родился в селе Еленовка Ворошиловградской области, сейчас это Украина.
Закончил среднюю школу в 1978, после службы в армии в 1980 стал учиться на «географа-картографа» в МГУ им. М.В.Ломоносова, закончил обучение с отличием. В 1990 защитил кандидатскую на тему «Автоматизированное создание карт природы по результатам интерпретации сканерных космических изображений», окончил аспирантуру кафедры картографии и геоинформатики.
В 1998 его зачислили докторантом географического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, в 2001 защитил докторскую на тему «Эколого-географическое картографирование городов».
С 1991 работает в СГУ. Он прошел путь от старшего преподавателя кафедры геоморфологии и геоэкологии до ее заведующего, трудился проректором по инновационной деятельности. В 2013 году назначен ректором СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
У него есть звание почетного работника высшего профессионального образования РФ.
Также 46-летие празднует Александр Занорин. В 2000 году он закончил Саратовскую консерваторию, в 2002 исполнительскую аспирантуру. Он работал в Саратовском губернском театре хоровой музыки, в 2003 стал регентом Архиерейского мужского хора Духосошественского кафедрального собора.
В декабре 2016 года его избрали ректором Саратовской консерватории имени Собинова, спустя год председателем Общественной палаты Саратова.
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