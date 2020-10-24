Николай Панков: Надежда есть, что скоро в окнах ЖК «Победа» загорится свет

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Депутат Государственной Думы Николай Панков обещал рассказать подробности возобновления строительства ЖК «Победа».

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Время 8 утра. Иду к Юбилейному. На прогулке не один. Вижу, на стройплощадке ЖК «Победа» уже ведутся работы. Кто-то из рабочих стоит на верхнем этаже. А может он с ночи? А может кран охраняет. Или стережет, чтобы из белого кирпича дальше кладку не вели. По просьбе жителей запретил это делать.

На следующей неделе более подробно расскажу, что происходит с этим долгостроем.

Ежедневно ведем работу, и главное, надежда есть. Надежда на то, что скоро «Победа» оживет и в ее окнах загорится свет, – пишет Николай Панков.

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