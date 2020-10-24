Молодой рецидивист украл минимойку со склада в Энгельсе

Полиция раскрыла кражу из склада на Полтавском тупике в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов»в областном ГУ МВД, с 21:30 8 июня до 8:00 9 июня кто-то сломал навесной замок двери помещения и проник внутрь. Об этом рассказал 9 июня в 11:05 43-летний мужчина, который обратился в отдел.
Неизвестный унес минимойку марки Karcher стоимостью 5 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержали 22-летнего парня, который четыре раза привлекался за кражи.
На него завели уголовное дело, а похищенное изъять не удалось — только залоговый билет скупки.
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