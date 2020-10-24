Данила Семериков взял бронзу Кубка союза конькобежцев России

Саратовский спортсмен Данила Семериков взял бронзу в заключительный день соревнований «Кубок союза конькобежцев России».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, он выиграл награду за пройденные 16 кругов в масстарте среди мужчин.

Спортсмен уступил Тимуру и Руслану Захаровым.

В первый день состязаний, 21 октября, он выиграл золото на дистанции в пять километров среди мужчин.

За звание лучших боролись спортсмены со всей России.

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