Семья с четырехлетней девочкой пострадала на пожаре в Саратове

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня утром, 24 октября, в 4:21 четыре пожарных расчета выехали тушить дом на 7-й Нагорной улице 42 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, вспыхнула кровля на деревянной обрешетке площадью 60 кв.м.

В результате ЧП пострадала живущая в доме семья из четырех человек — муж с женой и двое их детей, 17-летний подросток и четырехлетняя девочка. Они отравились угарным газом, состояние юноши тяжелое, у остальных удовлетворительное.

Возгорание ликвидировали в 5:03, причина пожара устанавливается.

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