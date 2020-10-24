Синоптики пообещали саратовцам туман и теплый день

В Саратовской области сегодня, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.

- Местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Температура поднимется днем до +13…+18 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по прогнозам синоптиков Гидрометцентра области.

Ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, но иногда порывы будут ускоряться до 14 м/с.

В 2019 году 24 октября тоже было туманным, температура поднималась до +12…+17 градусов, а сильного ветра не было.

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