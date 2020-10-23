Родственники нашли в квартире в Балашове труп мужчины

Тело мужчины было найдено в его квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили родственники 23 октября.

Известно, что 43-летний мужчина проживал в доме на улице Привокзальная. С 19 октября он перестал отвечать на звонки, соседи также его не видели. Обеспокоенные близкие вызвали полицию и вскрыли дверь квартиры — там был обнаружен труп.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.