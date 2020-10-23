В Петровском районе семью обязали оформить купленный на маткапитал дом на детей

В Петровском районе женщину обязали оформить жилище в долевую собственность с детьми.

- После рождения второго ребенка жительнице Саратова выдали сертификат на маткапитал. В 2018 году она вместе с супругом купили жилье в селе Оркино, но детей в долевую собственность не оформили, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Прокурор обратился в суд, который принял сторону закона и обязал семью восстановить права детей. Жилье оформили в общую собственность с детьми.

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