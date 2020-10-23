В Саратовской области посадили самарца за обман жительницы Ершова

В Саратовской области в мошенничестве признали виновным ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области.

- Вечером 3 января 2019 года мужчина с сотового позвонил незнакомой 60-летней жительнице Ершовского района и представился ее сыном, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Якобы сын женщины попал в ДТП и его могут привлечь к уголовной ответственности. Потом гражданин изменил голос, якобы трубку взял следователь, и пояснил, что для урегулирования вопроса нужно 70 тыс. рублей.

Гражданка поверила преступнику, так как ее сын находился на заработках в другом регионе. Она позвонила родственнику, который через приложение в телефоне перевел указанную сумму.

Районный суд отправил самарца на 2,5 года в колонию строгого режима.

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