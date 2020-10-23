Волжский район Саратова остался без воды

Сегодня, 23 октября, без воды остались несколько улиц в Волжском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничений попал частный сектор на Малой Горной от Малой Затонской до Большой Затонской, Большая Затонская от Малой Горной до Большой Сеченской, улица Красновая, Будочная, Хвесина от Фильтровой до Малой Горной, частично Лермонтова.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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