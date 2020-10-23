Три школы и один детсад в Саратовской области закрыты на карантин

В Саратовской области по данным на 23 октября закрыты на дистанционное обучение остаются три школы: в Аркадаке (школа №3), Вольском (село Куриловка) и Воскресенском (село Кошели) районах

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, это 569 учеников.

Также на удаленном обучении остаются 45 классов в 30 школах. Там болеют 16 учителей и 30 детей.

Закрыт также детский сад «Огонек» в селе Комсомольское Краснокутского района и 8 групп в шести детсадах

Частично закрыты Саратовский техникум электроники и машиностроения и Новоузенский агротехнологический техникум. Всего на дистанционном обучении три группы (67 человек), заболели один студент и один педагог.

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