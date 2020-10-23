Футболисты Президентской академии представляют Саратов на всероссийских соревнованиях в Казани

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С 23 по 25 октября в Казани пройдет четвертый полуфинальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 гг.

Саратовскую область на соревнованиях представит футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

За выход в финал команда ПИУ РАНХиГС поборется с соперниками из Республики Татарстан (Казань), Республики Марий Эл, Пермского края.

Первую игру полуфинальной серии ребята из Саратова сыграют с командой Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 23 октября в 12:00 по московскому времени.

24 октября в 9:30 (мск) команда Президентской академии столкнется с соперниками из Поволжского государственного технологического университета (Республика Марий Эл).

А в 9:30 (мск) 25 октября борьба разразится между Поволжским институтом управления РАНХиГС и Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом.

- Эти соревнования для нас стали дебютными на уровне всероссийского масштаба, поэтому ребята заряжены только на максимальный результат, — подчеркнул директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов. — Наши спортсмены в этом году проводили успешные товарищеские матчи с футбольными клубами из Саратова, поэтому мы будем стараться достичь еще больших высот на предстоящих состязаниях.

Все матчи будут показаны в прямом эфире на сайте НСФЛ TV.

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