Саратовца оштрафовали за сжигание мусора

Мужчина жег мусор на участке. Кадр из видео очевидца

В ГУ МЧС по Саратовской области поступило сообщение о сжигании травы и мусора около жилых домов на 3-м Нижнем проезде, 2.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на место сразу выехал инспектор государственного пожарного надзора.

Он обнаружил мужчину, который жег мусор, и оштрафовал его.

В МЧС подчеркивают, что сжигать отходы на участках категорически запрещено. Сейчас в области действует особый противопожарный режим.

Всего в регионе с начала года зарегистрировано 9,5 тыс. пожаров, из которых треть — загорания сухой травы. За сжигание мусора и растительности оштрафованы более двух тыс. человек.

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