В Балакове росгвардейцы поймали мужчину в федеральном розыске при очередном преступлении

В Балакове Саратовской области мужчина в федеральном розыске попался росгвардейцам во время очередного преступления.

- Вчера днем, 22 октября, поступил сигнал, что в супермаркете по улице Дружбы гражданин украл товар. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали 31-летнего местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии по области.

Оказалось, что мужчина был в федеральном розыске за уклонение от ареста. Злоумышленника передали полицейским.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.