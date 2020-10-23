В Саратове открыли первый центр для сдачи вторсырья на переработку

В Саратове открылся первый «Экоцентр», где можно сдать вторсырье на переработку.

Как сообщают волонтеры экологического движения «Зеленый Бык» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», открытие состоится в субботу, 24 октября, на Чернышевского, 90.

Пока что в «Экоцентре» будут принимать некоторые виды пластика, жесть, алюминий, бумагу, картон и стекло. Расписание работы можно узнать в Инстаграм-аккаунте организаторов «Экологизатор».

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