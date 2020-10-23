В Саратове от коронавируса умер мужчина и пенсионерка с раком

В Саратовской области на сегодня, 23 октября, стало известно о двух новых смертях от коронавируса.

Как сообщили в Минздраве региона, скончался мужчина 59 лет. В ковидный госпиталь его доставила «скорая» на шестые сутки заболевания. В больнице его пытались спасти десять суток, из которых девять он провел на ИВЛ. Пациент с гипертонией скончался от эндогенной интоксикации и отека легких.

Также умерла от COVID-19 81-летняя женщина. Она шесть суток лечилась в специализированном стационаре, провела пять суток на ИВЛ, но ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек и онкозаболевание усугубили течение пневмонии, и пенсионерка умерла.

Всего на сегодняшний день от коронавируса в Саратовской области скончались 147 человек.

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