В Саратове семеро пожарных тушили горящую стену

В Саратове вчера днем, 22 октября, пожарные выезжали на Большой Березовый проезд.

- Поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома. На место выехали семь человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Оказалось, что горит стена в комнате. Площадь пожара составила 2 кв. м.

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