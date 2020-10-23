Саратовцы могут заключить соцконтракты на матпомощь до 1 декабря

В Саратовской области продлили сроки обращения за заключением социального контракта.

- Ранее заявление можно было подать до 1 сентября, но после обращений, в частности в соцсетях, решили продлить срок до 1 декабря 2020 года, чтобы у людей в период пандемии была социальная защищенность, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Соцконтракт представляет собой соглашение между учреждением соцподдержки и малоимущими семьями или одиноко проживающими гражданами той же категории достатка. Государство предоставляет гражданину матподдержку, а он или его семья ищут работу, учатся по профессии или занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Также для тех, кто обратился за заключением соцконтракта в 2020 году, его реализацию продлят до 30 апреля 2021, ранее было только до 30 ноября этого года.

Этим видом помощи уже воспользовались 5 082 жителя Саратовской области. Продление сроков позволит затронуть еще двух тыс. человек.

Размер матпомощи и срок определяют индивидуально и контролируют исполнение обязательств специалисты учреждений соцподдержки обязательств контролируют специалисты учреждений социальной поддержки.

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