В Солнечном безработный юноша решился на грабеж и попался полиции

В поселке Солнечный Саратова полиция нашла подозреваемого в ограблении.

- В отдел 22 сентября обратился 39-летний мужчина. Его избили 16 сентября в период с 19:00 до 23:30 около подъезда дома на Мамонтовой и отобрали телефон Honor 10 Lite, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция в рамках расследования задержала 19-летнего безработного и ранее не судимого парня. Тот признался в совершенном ограблении. Ему выписали подписку о невыезде.

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