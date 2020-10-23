В Петровском районе орудовали браконьеры на лодке и с острогой

Фото ГУ МВД России по Саратовской области

В Петровском районе Саратовской области полицейские поймали четырех браконьеров.

- В рамках операции «Биосфера» сотрудники ГИБДД вечером остановили автомобиль ГАЗ. В нем было четверо жителей Петровска, а в кузове — восемь щук, налим и язь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Также в машине оказалась надувная лодка, острога и фара-искатель.

Фото ГУ МВД России по Саратовской области

Браконьеры ловили рыбу в реке Медведица. Всех четверых привлекли к административной ответственности, им грозит до 5 тыс. штрафа и конфискацию орудий лова.

Фото ГУ МВД России по Саратовской области

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