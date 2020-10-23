Стоящие в Комсомольском поселке автомобили мешают коммунальщикам работать

Фото ООО «КВС»

Припаркованные в Комсомольском поселке Саратова автомобили мешают коммунальщикам начать работу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», «Лада» с госномером Р341ЕЕ64 и Жигули 2102 с госномером М930ВС64 стоят на 8-м Крекингском проезде, 5.

Всех, кто знает владельцев автомобилей, просят сообщить об этом в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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