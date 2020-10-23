Автомобилист из Саратова 60 раз нарушил ПДД и чуть не лишился машины

В Саратове с автомобилиста-нарушителя приставы пытались взыскать долги, но он их игнорировал.

- Около 60 раз 49-летний мужчина нарушил ПДД и накопил неоплаченных штрафов на 63,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области.

Пристав решил арестовать его автомобиль Daewoo Nexia, 2008 года выпуска. Это подействовало на гражданина. Он оплатил часть долга — 20 тыс. рублей. Остальное пообещал отдать в ближайшее время. Машину оставили ему на ответственное хранение.

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