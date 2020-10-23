Специалисты уточнили данные по крупному пожару на Депутатской

Площадь возгорания составила 700 кв. метров

В ГУ МЧС по Саратовской области уточнили данные по пожару на улице Депутатская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, после тушения огня было установлено, что площадь пожара меньше, чем представлялось ранее, — 700 кв. метров.

На месте работали 15 единиц техники и 55 человек личного состава.

Напомним, на Депутатской горел ангар с текстильными изделиями.

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