Специалисты уточнили данные по крупному пожару на Депутатской

Площадь возгорания составила 700 кв. метров
В ГУ МЧС по Саратовской области уточнили данные по пожару на улице Депутатская.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, после тушения огня было установлено, что площадь пожара меньше, чем представлялось ранее, — 700 кв. метров.
На месте работали 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
Напомним, на Депутатской горел ангар с текстильными изделиями.
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