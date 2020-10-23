В Саратове в 2020 году достроятся четыре детсада на 400 детей

В Саратове продолжается строительство четырех детсадов.
- Они появятся на улице Провиантская, в микрорайоне «Авиатор» и два — в Юбилейном, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Возведение идет по нацпроекту «Демография».
Так, на улице Казанская построенное здание уже отделали и проложили инженерные коммуникации. Устанавливаются теневые навесы и идут работы по вертикальной планировке территории.
На улице Муленкова строится второй корпус Центра развития ребенка — детского сада №101 «Жар-птица» на 160 мест. Пока что идет шпатлевка и прокладка инженерных коммуникаций, а работы по устройству стен и перекрытия уже завершены.
В детсаду на 100 мест в микрорайоне «Авиатор» в Заводском районе прокладывают внутреннюю электропроводку и инженерные коммуникации, проводится благоустройство территории и установка забора.
На улице Провиантская, в детсаду на 100 мест, закончена оштукатуривание первого этажа, идут работы на втором, электромонтаж и отделка фасада.
Четыре новых детсада расширят возможность получения дошкольного образования для 400 детей.
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