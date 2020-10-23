Иномарка протаранила троллейбус на Астраханской

На улице Астраханская в Саратове иномарка протаранила троллейбус.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась напротив дома №1 утром 22 октября.
По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем автомобиля Opel Astra не справилась с управлением. Иномарка врезалась в стоящий троллейбус маршрута №3, которым управлял 48-летний мужчина.
Пострадавшая водительница госпитализирована.
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