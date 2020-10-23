На почтах в Саратовской области нашли просроченные консервы

В октябре на почтовых отделениях в Саратовской области нашли просроченные консервы.

- В ходе мониторинга системы «Меркурий» выяснилось, что по документам от 29 сентября Энгельсский почтамт выпустил в продажу молокосодержащие консервы со сроком годности до 7 августа. В Ртищевский почтамт поступили консервы, срок годности которых закончился в мае. Все транзакции с нарушением сроков годности производились между отделениями почтовой связи, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре области.

В региональное Управление Федеральной почтовой связи направили информацию, чтобы просрочку сняли с полок. Ищут виновников, чтобы привлечь их к ответственности.

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