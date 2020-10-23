В своей квартире в Петровске сгорел мужчина

Тело мужчины нашли в кровати Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 22 октября жители Петровска заметили возгорание в пятиэтажке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, огонь охватил квартиру на четвертом этаже.

Пожарные справились с огнем. После тушения на кровати в жилой комнате был найден труп 31-летнего хозяина.

Следователи осмотрели место ЧП. На теле имелись следы сильного термического воздействия.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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