В Саратове полыхал крупный пожар в промзоне

Площадь возгорания составила две тысячи кв. метров
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Утром 23 октября в Саратове полыхал крупный пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горел ангар с текстильными изделиями в промзоне на улице Депутатская, 2.
Площадь возгорания составила две тыс. кв. метров. Ангар сгорел полностью. Работали девять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось 08:10.
Работали девять пожарных расчетов
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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