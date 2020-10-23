В Саратове полыхал крупный пожар в промзоне

Площадь возгорания составила две тысячи кв. метров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Утром 23 октября в Саратове полыхал крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горел ангар с текстильными изделиями в промзоне на улице Депутатская, 2.

Площадь возгорания составила две тыс. кв. метров. Ангар сгорел полностью. Работали девять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось 08:10.

Работали девять пожарных расчетов Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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