В Саратовской области в пятницу будет холодно и дождливо

В Саратовской области сегодня, 23 октября, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Утром и днем будет небольшой дождь, в некоторых районах посильнее, в Левобережье — мокрый снег, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В области также прогнозируется туман и температура от 11 до 16 градусов.

Ветер будет дуть с порывами до 16 м/с с юго-запада и запада.

В 2019 году 23 октября погода тоже была дождливой, температура поднималась до 18 градусов

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