В Саратовском районе женщина выжила после 20 ударов ножом

Мужчина пытался скрыться в Краснокутском районе, но был задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе 44-летний мужчины попал под суд за покушение на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено, свою вину гражданин отрицает.

По версии следствия, утром 26 июня он поссорился с 30-летней женой. Мужчина устроил сцену ревности и, несмотря на недоумение женщины, схватился за нож. В общей сложности он нанес не менее 20 ран.

Женщине удалось выбежать на лестничную площадку, где ее обнаружили соседи и вызвали скорую помощь.

Мужчина тем временем скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Впоследствии его задержали в Краснокутском районе. Сейчас он находится под арестом. Дело направлено в суд.

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