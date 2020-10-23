В Саратове бомжа посадили на 14,5 лет

Трагедия разыгралась на улице Лунная Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор ранее судимому 47-летнему жителю Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Вечером 23 июня он увидел трех пьяных знакомых возле СТО на улице Лунная. У одного из них он потребовал отремонтировать раздавленный тем накануне планшет. 50-летний мужчина отказался и за это был жестоко избит. С помощью приятелей потерпевший сумел подняться и дойти до дома. Но там ему стало хуже, его госпитализировали, 28 июня он умер.

Мужчина избил человека за отказ ремонтировать планшет Фото: СУ СКР по Саратовской области

Причиной смерти стали гепопневматоракс, разрыв селезенки, переломы ребер.

Полицейские сумели найти злоумышленника, несмотря на то, что у него не было постоянного места жительства. Суд отправил его в колонию строгого режима на 14,5 лет.

Полиция задержала злоумышленника, несмотря на отсутствие постоянного места жительства Фото: СУ СКР по Саратовской области

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