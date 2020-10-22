Мэрия Саратова об увеличении тарифов на тепло: Подняли их для 27 многоквартирных домов, где тарифы были заметно ниже

Тарифы на теплоснабжение для граждан, проживающих в 27 многоквартирных домах в поселке Увек, и в поселке Солнечный повышены на 7,6%. Ранее они были на порядок ниже, чем у большинства абонентов города. Это связано с тем, что три котельные в Увеке, и одна котельная в Солнечном, а также три теплотрассы длиной 3,9 км переданы ПАО «Т Плюс».

- Поскольку на всей зоне обслуживания концессионера должен быть установлен единый тариф на теплоснабжение, для данных абонентов тариф был пересмотрен в два этапа. С 1 декабря 2020 года пройдет повышение тарифа на 7,6 %, - сообщила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталия Даниленко.

- Предложенный проект решения постановления губернатора Саратовской области об увеличении тарифа на 7,7% за коммунальные услуги для некоторых граждан с 1 июля 2021 года – реализация второго этапа повышения для данных абонентов. Таким образом, для всего населения Саратова, получающего теплоснабжение от ПАО «Т Плюс», с 1 июля 2021 года будет установлен единый тариф, - пояснила Наталия Даниленко.